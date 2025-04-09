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Рейнджерс - Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рейнджерс - Атлетик: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первой игре 1/4 финала Лиги Европы "Атлетик" из Бильбао посетит Глазго, где сыграет с местным "Рейнджерсом". А победитель этой пары сыграет в полуфинале против "Лиона" или "Манчестер Юнайтед".
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 10-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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