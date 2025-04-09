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Тренер Айнтрахта перед матчем с Тоттенхэмом: Это будет захватывающая дуэль, и мы, конечно, хотим выжить

Лига Европы

Прокомментировал ожидания от матча

Тренер Айнтрахта перед матчем с Тоттенхэмом: Это будет захватывающая дуэль, и мы, конечно, хотим выжить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Айнтрахта" Дино Топмеллер прокомментировал ожидания от матча с "Тоттенхэмом".

Немецкий специалист рассказал, что матч будет захватывающей дуэлью, в которой "Айнтрахту" хочется выжить.

"Мы чрезвычайно взволнованы этой игрой, и она является абсолютным событием для всех нас. Обе команды полностью заслуживают выхода в четвертьфинал. Это будет захватывающая дуэль, и мы, конечно, хотим выжить."

Нам нужна высочайшая производительность как команде. Мы знаем индивидуальные качества кого-то вроде Сона, кого-то вроде Соланке - есть много имен. Но у нас есть команда, которая может противостоять "Шпорам"", - сказал тренер.

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Напомним, матч между "Тоттенхэмом" и "Айнтрахтом" состоится 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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