Тренер Лацио высказался об игре против Буде-Глимт в ЛЕ

Марко Барони, главный тренер "Лацио", выступил на пресс-конференции накануне первого матча четвертьфинала ЛЕ против "Буде-Глимт".

"Нам противостоит сложная команда, которая играет вместе на протяжении длительного времени и имеет много технических качеств. Они создали проблемы многим соперникам, не только на этом турнире. Мы должны быть сплоченными, твердыми, решительными и сконцентрированными.

Мы не должны бояться важных игр. Чем они больше, тем больше мы должны воспринимать их как праздник, с концентрацией, необходимой для достижения больших целей. В этих играх отдельные игроки не имеют значения, только коллектив и "Лацио" имеют значение".