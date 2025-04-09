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Тренер Лацио высказался об игре против Буде-Глимт в ЛЕ
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марко Барони, главный тренер "Лацио", выступил на пресс-конференции накануне первого матча четвертьфинала ЛЕ против "Буде-Глимт".
"Нам противостоит сложная команда, которая играет вместе на протяжении длительного времени и имеет много технических качеств. Они создали проблемы многим соперникам, не только на этом турнире. Мы должны быть сплоченными, твердыми, решительными и сконцентрированными.
Мы не должны бояться важных игр. Чем они больше, тем больше мы должны воспринимать их как праздник, с концентрацией, необходимой для достижения больших целей. В этих играх отдельные игроки не имеют значения, только коллектив и "Лацио" имеют значение".
Матч состоится в четверг, 10-го апреля. Начало - в 19:45.
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