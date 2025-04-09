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Тренер Манчестер Юнайтед: Победа в Лиге Европы - ключ к уверенности
Рубен Аморим выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим накануне четвертьфинального противостояния Лиги Европы против "Лиона" подчеркнул важность победы в этом турнире для его команды.
"Это действительно важно во всех аспектах. Во-первых, это выигрыш титула, европейского титула. Это было бы хорошо для нашей уверенности.
Также это возможность играть в Лиге чемпионов. Для нашего клуба это совсем другая среда. Также это то, как мы встретим лето, каким будет бюджет на лето - все связано с этим соревнованием", - сказал Аморим.
Добавим, что матч "Лион" - "Манчестер Юнайтед" стартует 10 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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