Тренер Манчестер Юнайтед: Победа в Лиге Европы - ключ к уверенности

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим накануне четвертьфинального противостояния Лиги Европы против "Лиона" подчеркнул важность победы в этом турнире для его команды.

"Это действительно важно во всех аспектах. Во-первых, это выигрыш титула, европейского титула. Это было бы хорошо для нашей уверенности.

Также это возможность играть в Лиге чемпионов. Для нашего клуба это совсем другая среда. Также это то, как мы встретим лето, каким будет бюджет на лето - все связано с этим соревнованием", - сказал Аморим.