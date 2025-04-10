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Лион – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лион – Манчестер Юнайтед: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.04.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Лион" будет принимать на своем поле "Манчестер Юнайтед". Если не считать товарищеский матч, то это будет первая встреча между коллективами с 2008 года. Многое изменилось за это время, но пока у обеих команд цель будет одна – выйти в полуфинал.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 10-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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