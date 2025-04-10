Рейнджерс – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Атлетик" из Бильбао посетит Глазго, где сыграет с местным "Рейнджерсом". А победитель этой пары сыграет в полуфинале против "Лиона" или "Манчестер Юнайтед".

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 10-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Рейнджерс" – "Атлетік" Смотреть трансляцию

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