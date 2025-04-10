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Нападающий Айнтрахта - перед игрой с Тоттенхэмом: Мы совсем не боимся
Настрой хороший
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Айнтрахта" Жан-Маттео Баойя поделился ожиданиями перед противостоянием с "Тоттенхэмом" в 1/4 финала Лиги Европы.
"Это такая игра, о которой ты мечтаешь, когда ты еще маленький. Не каждый день удается сыграть в четвертьфинале, так что мы собираемся подготовиться к обеим играм должным образом и постараться выступить как можно лучше, чтобы дать себе шанс.
Конечно, мы верим в победу в турнире. У нас есть качественные игроки, и мы не хотим ставить себе рамки. Конечно, нам предстоит встретиться с "Тоттенхэмом", большим европейским клубом. Но мы совсем не боимся. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше, поэтому, если мы хотим пройти весь путь, нам нужно побеждать в матчах", - сказал француз.
Сегодня, 10 апреля, "Айнтрахт" сыграет на выезде с "Тоттенхэмом" в первой четвертьфинальной игре. Начало - в 22:00 по Киеву.
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