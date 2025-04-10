ЛЕ. Буде-Глимт - Лацио 2:0. Неприспособленность к условиям, или просто никакие римляне?

Лига Европы. 1/4 финала

10.04.2025. Аспмира (Буде)

Главный арбитр: М. Оливер (Англия)

"Буде-Глимт" - "Лацио“ 2:0

"Буде-Глимт": Хайкин, Шеволд, Гундерсен, Бьортуфт, Бьоркан, Эвйен, Берг, Салтнес (Фет 87), Бломберг (Маатта 88), Гауге, Гег (Гелмерсен 81)

"Лацио": Мандас, Марушич, Хила, Романьоли, Хюсай (Лаццари 46), Гендузи, Весино, Исаксен (Чауна 81), Педро (Кастельянос 64), Дзакканьи (Нослин 81), Диа (Деле-Баширу 46)

Предупреждения: Дзакканьи 34, Кастельянос 73, Романьоли 90+2

Голы: Салтнес 47, 69

Снег, 1 градус тепла, искусственный газон и родные болельщики. Сегодня "Буде-Глимт" имел целый мешок преимуществ перед именитым соперником. Конечно, "Лацио" не привык к такой погоде и такому полю, поэтому комфортно им играть точно не было.

В первом тайме итальянцы выбрали себе выжидательную позицию. Норвежцы, в свою очередь, играли первым номером. Очень быстро от них возник опасный момент. Гауге хорошо бил в дальний угол, но Мандас перевел на угловой.

"Буде-Глимт" разгонял атаки преимущественно левым флангом. Оттуда уже шли подачи в штрафную. По-трошечки начинали расшатывать оборону соперника. Первый момент "Лацио" возник аж на 38-й минуте. Да и то, не скажешь, что это был острый удар головой от Марушича.

Первый тайм так и завершили. 0:0 с игровым преимуществом хозяев и выжиданием гостей. Правда, после перерыва окажется, что римляне ничего не ждали...

Вторая часть матча началась с гола "Буде-Глимт". Салтнес в штрафной площади выиграл единоборство у Романьоли и пробил в свободный левый угол ворот. К этому шло. Справедливо норвежцы открыло счет.

Сколько же потенциально-голевых выпадов упустили хозяева во втором тайме... Неточный последний пас (или несколько последних), и все - момент упущен. "Лацио" играл просто ужасно. Вообще непонятно, какой был замысел. Какой был план?

На 59-й минуте Гауге мог удваивать преимущество своей команды. Чудом он пробил над перекладиной. Вместо него через несколько минут это дело сделал Салтнес, оформив дубль. В штрафной площадке игрок подхватил мяч, сразу перебросив его над голкипером.

Этот же Салтнес в конце встречи мог оформлять хет-трик. Удар просто в упор голкипера за считанные метры до ворот! В компенсированное время снова вполне голевая возможность! Мандас среагировал на замыкание Бьортуфта после подачи со штрафного. Ох, "Лацио" ещё повезло выезжать из Норвегии, имея всего 2 пропущенных мяча.

58% владения против 42%, 18 ударов против 6, хG 2,88 против 0,34. Все это в пользу "Буде-Глимт"! Посмотрим, смогут ли исправить положение итальянцы в ответной игре.