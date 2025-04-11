ЛЕ. Рейнджерс - Атлетик 0:0. Драматичные нули в Глазго

Проблемный "Рейнджерс" принимал на своем поле "Атлетик", который считается одним из фаворитов на победу в Лиге Европы в этом сезоне. Главный тренер "светло-синих" Барри Фергюсон сделал несколько кардинальных изменений в составе своей команды перед этим матчем, однако важнейшим его решением в итоге стала смена голкипера — вместо основного Джека Батленда с первых минут в рамку ворот стал Лиам Келли, очень удачно дебютировав в еврокубках.

Обе команды имели по одному острому моменту в первые 10 минут этого поединка, но эпизод с участием Робина Преппера и Иньяки Уильямса оказался одним из ключевых. Сначала Иштван Ковач назначил опасный штрафной удар и показал защитнику хозяев желтую карточку, но после просмотра VAR горчичник был отменен, а Преппер был удален с поля. В итоге Нико Уильямс пробил в стенку из очень выгодной позиции, не реализовав великолепную возможность.

Братья Уильямсы разрывали фланги обороны "Рейнджерс". Подопечные Эрнесто Вальверде создали достаточное количество моментов в первом тайме, но им не везло. Это была очень веселая и интенсивная игра, в которой было много борьбы. В целом хозяева играли очень достойно, несмотря на то, что они остались вдесятером. Не было ощущения того, что на поле одна команда полностью доминирует над другой. Незадолго до перерыва Келли вошел в игру, совершив два важных сейва за минуту. Впоследствии "Атлетик" имел еще одну прекрасную возможность забить, но они затянули атаку и не довели ее до удара.

"Рейнджерс" попал в не самую лучшую ситуацию, играя вдесятером. "Атлетик" продолжал активно давить на ворота "светло-синих", но шотландцы терпеливо отбивались. На 58-й минуте баски создали убийственный момент, Мароан Саннади пробил мимо ворот с нескольких метров, а через несколько минут его заменили. Возможно, причиной этого стал тот промах.

На стыке 58-й и 59-й минуты в этом матче случился ужасный эпизод, когда 18-летний Бейли Райс столкнулся головой с соперником. К счастью, футболист шотландской команды пришел в сознание. Он не смог продолжить игру, поэтому юношу забрали с поля на носилках в присутствии медицинской бригады. Трибуны "Айброкса" провели парня аплодисментами.

На 76-й минуте произошел следующий ключевой эпизод, когда Алекс Беренгер забил через две минуты после своего появления на поле. Он удачно открылся под забегание, сбросил мяч на партнера, а затем сам точно пробил по воротам. Его гол очень долго проверяли на предмет офсайда и, наконец, отменили! Но был назначен пенальти за игру рукой у защитника "Рейнджерс" во время борьбы за мяч. Беренгер заработал пенальти, однако не смог его реализовать. На арене поднялся бешеный шум, когда Лиам Келли отразил удар с одиннадцатиметровой отметки. Это было невероятно!

Арбитр компенсировал аж 12 минут к основному времени, поэтому надежды "Атлетика" на возможную победу сохранялись. А из-за травмы Дюжона Стерлинга за четыре минуты до финального свистка "Рейнджерс" и вовсе остались вдевятером, ведь все замены были использованы. Несмотря на это, счет остался неизменным. Драматические нули в Глазго.

Ответный матч между этими командами состоится ровно через неделю, в четверг, 17-го апреля. Начало игры в 22:00.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Стадион: "Айброкс" (Глазго)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

"Рейнджерс" — "Атлетик" 0:0

*На 82-й минуте Алекс Беренгер не реализовал пенальти (вратарь)

"Рейнджерс": Келли — Балогун, Прёппер, Стерлинг — Йылмаз (Жефте, 68), Раскин, Райс (Баррон, 68), Таверньер — Хаджи (Байрами, 90+5), Дессерс (Игамане, 85), Черны (Маккосленд, 90+5)

"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ, Альварес, Вивиан, Де Маркос (Горосабель, 90+2) — Хаурехисар, Руис де Галаррета (Прадос, 62) — Н. Уильямс, Сансет (Беренгер, 74), И. Уильямс — Саннади (Гурусета, 62)

Предупреждения: Руис де Галаррета (29), Саннади (54), Прадос (90+12)

Удаление: Прёппер (13)