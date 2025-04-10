ЛЕ. Лион – Манчестер Юнайтед 2:2. Невероятная концовка

Невероятную концовку подарили нам команды в первом матче четвертьфинала Лиги Европы и теперь все будет решаться в Англии. Но это будет потом, а сейчас давайте подробно поговорим о сегодняшнем поединке.

А его начало было довольно агрессивным. "Лион" встретил гостей фолами. Первый неплохой момент мы увидели на 7-й минуте, когда Бруну Фернандеш навесил со штрафного, однако мяч вылетел на угловой, который ничем не завершился. После этого опаснее играли именно хозяева, сначала был великолепный навес от Шерки, который завершился угловым, а затем Микаутадзе несколько раз пытался создать опасность с левого фланга, но защита "МЮ" справилась с грузином. Лишь на 18-й минуте гости смогли создать себе момент, когда перехватили мяч у штрафной "Лиона". Доргу нашел своим прострелом свободного Гойлунда, но удар у нападающего выдался максимально плохим. После серии угловых от "Лиона", на 23-й минуте свой лучший момент создал "МЮ", когда Гарначо прострелом с фланга нашел в штрафной Фернандеша, однако мяч после удара португальца отправился на угловой. Сама подача ничем не завершилась, а вот вторым темпом мяч добрался до Каземиро, который внезапно решил пробить в падении через себя, но вратарь хозяев Перри был на месте.

На 26-й минуте "Лион" заработал, как казалось, обычный свободный удар на фланге возле штрафной "красных дьяволов". Очевидно, навес был единственным вариантом в этой ситуации, что и сделал Альмада, но на воротах "МЮ" стоит Онана, поэтому мяч без сопротивления залетел в сетку ворот. Вот так неожиданно хозяева и открыли счет. После этого они продолжали контролировать игру и создавать моменты. "МЮ" смог ответить разве что неплохим ударом от Гойлунда, но Перри уверенно забрал мяч в руки. На 44-й минуте у Альмады снова появился шанс забить со штрафного и на этот раз позиция была намного лучше, но удар аргентинца пролетел высоко над воротами.

Когда казалось, что тайм так и завершится с преимуществом хозяев, Гарначо смог заработать штрафной у ворот "Лиона". Бруну навесил прямо в ворота, но Перри выбил мяч, который отлетел к Угарте, а тот без раздумий вернул его обратно в штрафную, где Йоро удачно подставил голову. И это 1:1 в самой концовке первого тайма.

Вторая половина почти сразу началась с вынужденной замены у хозяев. Александр Ляказетт вышел на поле вместо травмированного Поля Акуку. И уже через несколько минут француз получил отличный шанс снова вывести "Лион" вперед, когда откликнулся на передачу Микаутадзе в штрафной "МЮ", однако удар бывшего нападающего "Арсенала" пролетел мимо ворот Онана. На это англичане ответили несколькими угловыми, а также попыткой Йоро сделать дубль, но дальний удар защитника прошел мимо ворот Перри. В общем, как и в первом тайме, "Лион" выглядел опаснее, поэтому неудивительно, что на 64-й минуте супер шанс имел Толиссо. Оказавшись один на один с Онана он нанес мощный удар по центру ворот, но вратарь гостей парировал его. Еще через несколько минут свои моменты имел и Микаутадзе, но грузину снова и снова чего-то не хватало.

На 69-й минуте "МЮ" имел шанс выбежать в перспективную контратаку, но уже перед штрафным Гарначо не смог отдать точную передачу на Бруну. Еще через 10 минут супер шанс был у того же Гарначо, но удар аргентинца парировал Перри. "Лион" продолжал искать свой гол благодаря стараниям Шерки, Ляказетта и Микаутадзе, и вдруг на 88-й минуте Бруну находит передачей Зиркзе, который вышел вместо Гойлунда, и нападающий ударом головой выводит гостей вперед. Лучшего для команды Аморима было и не придумать накануне домашнего ответного матча. А вот подопечные Фонсеки было шокированы, но не сдавались. На 5-й компенсированной минуте они, как и ожидалось, продолжали атаковать в надежде на спасение. И они его нашли! Микаутадзе в очередной раз оказался в штрафной и смог пробить по воротам Онана, однако вратарь парировал мощный удар грузина, но, к сожалению, сделал это прямо перед собой, чем и воспользовался Шерки на добивании. 90+5. 2:2. "Лион" спасаетесь в домашнем матче.

Если бы перед матчем "МЮ" сказали, что они вернутся домой с ничьей после первой игры, они бы, наверное были не против. Однако когда ты упускаешь победу на последних секундах, то становится немного грустно, но все-таки результат неплохой даже в таком случае. Теперь остается увидеть, смогут ли домашние стены принести подопечным Аморима полуфинал Лиги Европы. Напомним, что ответный матч состоится 17 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Стадион: "Парк Олимпик Лионнез" (Лион)

Главный судья: Гленн Нюберг (Швеция)

"Лион" – "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Альмада (26), Шерки (90+5) – Йоро (45+5), Зиркзе (88)

"Лион", 4-3-3: Перри – Мейтленд-Найлс, Мата, Ниакате, Тальяфико – Толиссо, Акуку (Ляказетт, 51), Верету – Шерки, Микаутадзе, Альмада

"Манчестер Юнайтед", 3-4-2-1: Онана – Мазрави, Магваер (Линделеф, 83), Йоро – Далот, Каземиро, Угарте (Маунт, 72), Доргу – Фернандеш, Гарначо (Мейну, 83) – Хойлунд (Зиркзе, 63)

Предупреждения: Тальяфико (79) – Далот (31), Угарте (53), Маунт (79), Мейну (90+5)