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Неожиданное поражение гостей. Буде-Глимт - Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Обзор матча

Неожиданное поражение гостей. Буде-Глимт - Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча Лиги Европы

фото из соцсетей

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Буде-Глимт" сенсационно обыграл "Лацио" со счетом 2:0.

Героем встречи стал Салтнес, который оформил дубль во втором тайме. "Лацио" не смог приспособиться к сложным погодным условиям и искусственному газону, создав мало голевых моментов.

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Лига Европы. 1/4 финала
10.04.2025. Аспмира (Буде)
"Буде-Глимт" - "Лацио" 2:0
Голы: Салтнес 47, 69

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Лацио (Рим) Будё-Глимт
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Комментарии
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bullet (Рівне)
10.04.2025 в 22:45
Пам'ятаю незабутній ЧС-2006 із збірною Трінідад і Тобаго, і потім збірна Польщі.Дякую за дитинство
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Комментарии 1
bullet (Рівне)
10.04.2025 в 22:45
Пам'ятаю незабутній ЧС-2006 із збірною Трінідад і Тобаго, і потім збірна Польщі.Дякую за дитинство
Ответить
0
0

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