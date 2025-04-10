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Неожиданное поражение гостей. Буде-Глимт - Лацио 2:0. Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Обзор матча
фото из соцсетей
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Буде-Глимт" сенсационно обыграл "Лацио" со счетом 2:0.
Героем встречи стал Салтнес, который оформил дубль во втором тайме. "Лацио" не смог приспособиться к сложным погодным условиям и искусственному газону, создав мало голевых моментов.
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Лига Европы. 1/4 финала
10.04.2025. Аспмира (Буде)
"Буде-Глимт" - "Лацио" 2:0
Голы: Салтнес 47, 69
April 10, 2025
April 10, 2025
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10.04.2025 в 22:45
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