Команды разошлись миром. Тоттенхэм - Айнтрахт 1:1. Видео голов и обзор матча Лиги Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Тоттенхэм" сыграл против "Айнтрахта Ф".

Счет в матче открыл нападающий гостей Экитике, который нанес потрясающий удар в правый нижний угол ворот.

Однако, "Тоттенхэм" быстро ответил. Мэддисон великолепной передачей вывел на удар Порро, который, находясь в штрафной площадке, в касание пробил в тот самый правый нижний угол ворот.

Лига Европы, 1/4 финала

Лондон, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

"Тоттенхэм" - "Айнтрахт" - 1:1

Голы: Порро 26' - Экитике 6'

???????????? GOAL | Tottenham 0-1 Frankfurt | Hugo Ekitike



HUGO EKITIKE OPENS THE SCORING FOR FRANKFURT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/nvoNKzpqhA — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 10, 2025