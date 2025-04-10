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Команды разошлись миром. Тоттенхэм - Айнтрахт 1:1. Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Лига Европы

Боевая ничья

Команды разошлись миром. Тоттенхэм - Айнтрахт 1:1. Видео голов и обзор матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Тоттенхэм" сыграл против "Айнтрахта Ф".

Счет в матче открыл нападающий гостей Экитике, который нанес потрясающий удар в правый нижний угол ворот.

Однако, "Тоттенхэм" быстро ответил. Мэддисон великолепной передачей вывел на удар Порро, который, находясь в штрафной площадке, в касание пробил в тот самый правый нижний угол ворот.

Лига Европы, 1/4 финала
Лондон, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
"Тоттенхэм" - "Айнтрахт" - 1:1
Голы: Порро 26' - Экитике 6'

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