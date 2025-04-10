Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Тоттенхэм – Айнтрахт 1:1. Орлы не дали петухам взлететь
Франкфурт устоял в выездном матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, 1/4 финала
Лондон, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Тоттенхэм – Айнтрахт 1:1
Голы: Порро 26 – Экитике 6
Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи (Спенс, 79) – Бергвалль, Бентанкур, Мэддисон (Сарр, 79) – Джонсон, Соланке (Ришарлисон, 88), Сон (Тель, 80)
Айнтрахт: Сантос – Кристенсен, Кох, Тута, Теат – Схири, Ларссон – Баойя (Шаиби, 70), Гётце (Узун, 90+1), Браун (Нкунку, 90+1) – Экитике (Ваи, 89)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вот это поворот. Шахтер может переманить универсала Динамо
- Официально: Усик обратился к WBO с просьбой отсрочить защиту против Паркера
- Клуб Второй лиги пригласил большое количество новичков
- Рейнджерс - Атлетик. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 10.04.2025
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000