  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Тоттенхэм – Айнтрахт 1:1. Орлы не дали петухам взлететь
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Тоттенхэм – Айнтрахт 1:1. Орлы не дали петухам взлететь

Лига Европы

Франкфурт устоял в выездном матче

ЛЕ. Тоттенхэм – Айнтрахт 1:1. Орлы не дали петухам взлететь

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 1/4 финала

Лондон, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

Тоттенхэм – Айнтрахт 1:1

Голы: Порро 26 – Экитике 6

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи (Спенс, 79) – Бергвалль, Бентанкур, Мэддисон (Сарр, 79) – Джонсон, Соланке (Ришарлисон, 88), Сон (Тель, 80)

Айнтрахт: Сантос – Кристенсен, Кох, Тута, Теат – Схири, Ларссон – Баойя (Шаиби, 70), Гётце (Узун, 90+1), Браун (Нкунку, 90+1) – Экитике (Ваи, 89)

По теме
yellow-arrow
ЛЕ. Рейнджерс - Атлетик 0:0. Драматичные нули в Глазго
yellow-arrow
ЛЕ. Лион – Манчестер Юнайтед 2:2. Невероятная концовка
yellow-arrow
Команды разошлись миром. Тоттенхэм - Айнтрахт 1:1. Видео голов и обзор матча Лиги Европы
Тоттенхэм (Лондон) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости