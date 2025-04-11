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Понадобилось 24 матча. Защитник Манчестер Юнайтед отметился дебютным голом за клуб
Помог команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" отметился дебютным голом за клуб.
В матче Лиги Европы против "Лиона" французский футболист Лени Йоро отметился голом на пятой компенсированной минуте первого тайма.
Это дебютный гол игрока за клуб за 24 матча.
К слову, Йоро уже забивал за свой прежний клуб "Лилль". На его счету 3 гола и одна голевая передача в 60-ти матчах.
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Напомним, что "Лион" и "Манчестер Юнайтед" первый матч Лиги Европы закончили вничью со счётом 2:2. Ответная встреча состоится 17 апреля.
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