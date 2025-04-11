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Главный тренер Манчестер Юнайтед дал комментарий после матча с Лионом
Очень разочарован
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ман Юнайтед" Рубен Аморим пообщался с прессой после того, как его команда на последних секундах упустила победу на выезде против "Лиона" (2:2).
"Конечно, мы очень разочарованы. Мы должны были бы сохранить преимущество в один мяч до следующего матча, но теперь у нас есть домашняя игра, и мы попытаемся ее выиграть.
Думаю, мы сыграли неплохо. В первом тайме нам было сложно, особенно в начале, когда надо было прессинговать соперника, ведь они играют по-другому. Но потом, особенно во втором тайме, мы приспособились и начали контролировать игру. Мы были близко к штрафной "Лиона", поэтому, думаю, сыграли хорошо. Но можем еще лучше.
Мы пытались объяснить игрокам, как играет "Лион". Мы готовили другую схему к матчу, но изменили ее в середине первого тайма. Во втором тайме мы лучше приспособились к тому, что они хотят делать на поле", – сказал Аморим.
Добавим, что ответный матч состоится 17 апреля на "Олд Траффорд".
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