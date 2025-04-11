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Защитник Манчестер Юнайтед высказался о своем дебютном голе за клуб

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Особо не праздновал

Защитник Манчестер Юнайтед высказался о своем дебютном голе за клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Лени Йоро забил свой дебютный гол за "Юнайтед", сравняв счет в конце первого тайма против "Лиона". Хотя от 19-летнего француза могли ожидать бурные празднования, после матча он объяснил, почему не радовался слишком сильно.

"Конечно, я не слишком радовался, не очень праздновал, потому что это нормально, когда ты не выигрываешь матч. Мы хотим побеждать, а не праздновать. Но я очень рад за свой первый гол. Мы не выиграли, но это нормально", - сказал Йоро.

Однако защитник уверен, что его команда сможет исправить ошибки и обеспечить выход в полуфинал в ответном матче.

"Если бы счет был 2:1, это придало бы больше уверенности. А когда пропускаешь таким образом, то становится сложнее, но мы должны держать голову высоко. Мы не проиграли. Мы, конечно, можем выиграть на "Олд Траффорд", - сказал Йоро.

Добавим, что ответный матч состоится 17 апреля.

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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Алексей Полищук
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