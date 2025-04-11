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Паулу Фонсека высказался после ничьей с Ман Юнайтед
Это был замечательный футбольный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 10 апреля, "Лион" сыграл дома вничью (2:2) против "Манчестер Юнайтед". Этот результат оставил определенный осадок у главного тренера команды Паулу Фонсеки.
"Прежде всего, я считаю, что это был замечательный футбольный матч. Мы играли с большим мужеством, демонстрировали свою игру, создали проблемы большой команде. Гол Шерки позволяет нам сохранять те же амбиции, что и до начала игры – это важно. Как мы показали в предыдущих матчах, команда верила до самого конца. Мы продолжаем иметь шансы.
У нас была возможность забить второй гол и выйти вперед 2:0, а затем и 2:1. Я расстроен результатом, но доволен тем, как мы провели матч. Мы играем против большой команды, и играть придется в Манчестере. Это будет тяжело, но не невозможно", – сказал Фонсека.
Добавим, что ответный матч состоится 17 апреля на "Олд Траффорд", а победитель этой пары сыграет в полуфинале с победителем пары "Рейнджерс" – "Атлетик".
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