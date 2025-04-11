Автор спасительного гола Лиона дал комментарий после игры с Ман Юнайтед

21-летний Райан Шерки снова стал героем. Когда "Лион" уступал "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2, воспитанник французского клуба забил гол на последних минутах компенсированного времени и сравнял счет – 2:2. В разговоре с прессой он прокомментировал этот гол.

"У нас было много моментов, так что это награда за всю работу, которую мы проделали в течение матча, особенно в защите. Конечно, я очень горжусь тем, что забил, теперь все решится в Англии.

Мы поедем туда атаковать. Даже если бы счет был 2:1, мы бы все равно ехали туда с одной мыслью – победить. Сегодня все начинается с нуля. Мяч в центре. Мы едем туда, чтобы выиграть. Это хорошая команда, но нужно придерживаться установок тренера. Ехать с одной мыслью – победить и доказать, что мы лучше их", – сказал Шерки.