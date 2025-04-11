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Автор спасительного гола Лиона дал комментарий после игры с Ман Юнайтед
Хочет победить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21-летний Райан Шерки снова стал героем. Когда "Лион" уступал "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2, воспитанник французского клуба забил гол на последних минутах компенсированного времени и сравнял счет – 2:2. В разговоре с прессой он прокомментировал этот гол.
"У нас было много моментов, так что это награда за всю работу, которую мы проделали в течение матча, особенно в защите. Конечно, я очень горжусь тем, что забил, теперь все решится в Англии.
Мы поедем туда атаковать. Даже если бы счет был 2:1, мы бы все равно ехали туда с одной мыслью – победить. Сегодня все начинается с нуля. Мяч в центре. Мы едем туда, чтобы выиграть. Это хорошая команда, но нужно придерживаться установок тренера. Ехать с одной мыслью – победить и доказать, что мы лучше их", – сказал Шерки.
Добавим, что в этом сезоне на счету француза 10 голов и 18 ассистов в 37 матчах за "Лион" во всех турнирах.
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