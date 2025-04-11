Анге Постекоглу дал свой комментарий после матча с Айнтрахтом

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообщался с медиа после ничьей 1:1 с "Айнтрахтом" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Немножко расстроен результатом, конечно, но в целом я считаю, что ребята показали очень хорошую игру. Мы пропустили рано - это не лучшее начало, хотя удар у них получился неплохой, но наша реакция была великолепной. Мы сохраняли контроль, забили хороший гол в ответ, заставили их хорошо поработать еще в первом тайме.

Поэтому мы знали, что во втором, благодаря нашей способности ломать оборону соперника, создадим давление. Так и произошло, ребята сделали все как следует. Не могу требовать от них большего. Трижды попали в перекладину, их вратарь сделал несколько невероятных сейвов. Было еще несколько хороших моментов. В другой день мы бы одержали уверенную победу. Если сыграем так же и на выезде, а оснований сомневаться в этом нет, то наши шансы остаются очень хорошими", – сказал Постекоглу.