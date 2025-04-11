  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Анге Постекоглу дал свой комментарий после матча с Айнтрахтом
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анге Постекоглу дал свой комментарий после матча с Айнтрахтом

Лига Европы

Не могу требовать от ребят большего

Анге Постекоглу дал свой комментарий после матча с Айнтрахтом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу пообщался с медиа после ничьей 1:1 с "Айнтрахтом" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Немножко расстроен результатом, конечно, но в целом я считаю, что ребята показали очень хорошую игру. Мы пропустили рано - это не лучшее начало, хотя удар у них получился неплохой, но наша реакция была великолепной. Мы сохраняли контроль, забили хороший гол в ответ, заставили их хорошо поработать еще в первом тайме.

Поэтому мы знали, что во втором, благодаря нашей способности ломать оборону соперника, создадим давление. Так и произошло, ребята сделали все как следует. Не могу требовать от них большего. Трижды попали в перекладину, их вратарь сделал несколько невероятных сейвов. Было еще несколько хороших моментов. В другой день мы бы одержали уверенную победу. Если сыграем так же и на выезде, а оснований сомневаться в этом нет, то наши шансы остаются очень хорошими", – сказал Постекоглу.

Добавим, что ответный матч состоится 17 апреля в Германии.

Читайте такжеЛЕ. Тоттенхэм – Айнтрахт 1:1. Орлы не дали петухам взлететь
По теме
yellow-arrow
Автор спасительного гола Лиона дал комментарий после игры с Ман Юнайтед
yellow-arrow
Паулу Фонсека высказался после ничьей с Ман Юнайтед
yellow-arrow
Защитник Манчестер Юнайтед высказался о своем дебютном голе за клуб
Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости