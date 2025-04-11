Главный герой Рейнджерс в матче против Атлетика прокомментировал результат игры

Вратарь "Рейнджерс" Лиам Келли прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Атлетика" (0:0).

"Мы добыли этот результат только благодаря невероятным усилиям команды. Я очень рад, что мне тоже удалось внести свой вклад в этот результат. Это первый матч, мы должны сохранять спокойствие перед следующей игрой. Как я отразил пенальти? Я попытался остаться по центру, прыгая в угол. К счастью, мяч попал в меня".