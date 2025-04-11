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Главный герой Рейнджерс в матче против Атлетика прокомментировал результат игры
Вратарь отразил пенальти в дебютном поединке в еврокубках
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Рейнджерс" Лиам Келли прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Атлетика" (0:0).
"Мы добыли этот результат только благодаря невероятным усилиям команды. Я очень рад, что мне тоже удалось внести свой вклад в этот результат. Это первый матч, мы должны сохранять спокойствие перед следующей игрой. Как я отразил пенальти? Я попытался остаться по центру, прыгая в угол. К счастью, мяч попал в меня".
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Напомним, что с 13-й минуты "Рейнджерс" играл вдесятером из-за удаления Робина Преппера. Лиам Келли стал игроком матча, совершив три сейва и отразив пенальти в дебютной игре в Лиге Европы, что спасло его команду от домашнего поражения.
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