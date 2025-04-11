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Тренер Рейнджерс доволен игрой своей команды в меньшинстве против Атлетика

Лига Европы

Шотландцы удержали ничью несмотря на удаление в начале матча

Тренер Рейнджерс доволен игрой своей команды в меньшинстве против Атлетика

Фото - Rangers FC

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Главный тренер "Рейнджерс" Барри Фергюсон дал комментарий после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Атлетика" (0:0).

"Да, нам было тяжело играть вдесятером против такой сильной команды. Мы боролись от начала до самого конца, а болельщики на трибунах помогали нам и гнали команду вперед. Я был очень рад, когда Лиам Келли отбил пенальти. Нужно отдать должное ребятам, которые с 13-й минуты матча играли вдесятером, а последние несколько минут и вовсе провели вдевятером из-за травмы Дюжона Стерлинга. Мы сосредоточены на следующем матче".

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Напомним, что ответный матч между "Атлетиком" и "Рейнджерс" состоится в Бильбао на "Сан-Мамесе" в четверг, 17-го апреля. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Rangers FC
Опубликовал: Андрей Журба
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