Вспышка у Полярного круга. Почему Буде-Глимт - в шаге от полуфинала Лиги Европы

Когда в претендентах на полуфинал второго по знаковости еврокубка клуб, представляющий 55-тысячный город, расположенный в 200 километрах от Полярного круга, об этом надо говорить во весь голос. Это непривычно и резко контрастирует с возможностями топов, которые якобы и должны находиться на столь высокой ступени международных соревнований.

“Буде-Глимт” удивлял и до встречи с “Лацио” (2:0). В 2021-ом команда выдала ударную Лигу конференций — познакомилась с луганской “Зарей” (3:1, 1:1), уничтожила “Рому” (6:1), в плей-офф выбила нидерландский АЗ (4:3), затем вновь заставила попотеть “волков” Жозе Моуринью (2:1), но обидно треснула на выезде (0:4).

С тех пор норвежцы являются стабильными участниками не только групповых стадий, но и их убедительно преодолевают. Примечательно, что летом 2024-го едва не удалось отобраться в Лигу чемпионов (“Црвена Звезда” уступила 1:2, но в Сербии зафиксировала 3:2 в свою пользу).

Впрочем, нынешняя ЛЕ все равно подтвердила солидные перспективы скандинавов. Обыгрыши “Порту” (3:2), “Браги” (2:1), “Бешикташа” (2:1) и тель-авивского “Маккаби” (3:1) вылились в 9 место; могло случиться и восьмое, что гарантировало автоматическое продвижение в 1/16-ю, но “Рейнджерс”, набравший аналогичное количество баллов (14), оказался лучше по голевым показателям. Как бы там ни было, а это невероятное достижение — особенно, если держать в уме “феерическое” выступление киевского “Динамо”.

Камбек против “Твенте” (с 1:2 на итоговые 6:4), проход “Олимпиакоса”, вообще-то действующего обладателя ЛК (4:2), шок, подготовленный для итальянцев (неважно, что те выставили экспериментальный состав, это их проблемы) — шикарный инфоповод, чтобы детальнее присмотреться к “Буде-Глимт”. Присматриваемся.

Философия, Х-фактор и деньги

"Буде-Глимт" означает “вспышка” или “блеск”. Прозвище меткое — в 2018-м команда, растерзанная более чем десятилетними финансовыми неурядицами, наконец собралась вместе, вернулась в высший эшелон и уже через год стала серебряным призером Элитсериена. На этом прорыв не завершился и фактически продолжается до сих пор — в течение последних пяти сезонов “желто-черные” четыре раза оформили медали высшей пробы.

Стремительное восхождение тесно связано с Кьетилем Кнутсеном, повышенным до главного тренера как раз в 2018-м. Все пророчили неизбежное падение во второй дивизион, в лучшем случае обретение статуса “лифтера”, однако специалист взялся за дело и перевернул шахматную доску.

“Когда я прибыл в 2017-м, я не был совсем уверен, чего ожидать. Команда только квалифицировалась во второй дивизион и я подумал, что настало хорошее время, чтобы заложить основы для нового проекта. Никто не видел причин текущего успеха, даже я. Я сосредотачивался только на повседневной работе”.

Прежде всего Кнутсен посвятил себя переосмыслению стиля, который исповедовался до его появления. Бывший ассистент Мортен Калвенес это подтвердил:

“История “Буде-Глимта” до 2018 года заключается в том, что он был сугубо атакующим. Нам пришлось измениться и адаптироваться к требованиям ситуации. Когда были вынуждены защищаться низко, то защищались низко, еженедельно оттачивали эти переходы от низкой к высокой игре. Лозунг, над которым мы работали, звучал “футбол вперед”. Мы продолжали изучать то, как защищаться, однако при возможности контратаковали, ведь владели хорошими передачами и кроссами. Мы хотели быть командой, которая бы доминировала, мечтали о пасовой культуре на половине соперника”.

Кнутсена не назвать банальным в тактическом плане — он отшлифовал схему 4-3-3, научился предвидеть опасные моменты, сам очень бережно относится к таким эпизодам и не боится экспериментировать с изменением ролей тех или иных игроков. Сейчас это удивительно мобильный коллектив, которому для успеха в 2019-м хватило отказа от твердолобого и бессмысленного “бей-беги” и “давайте занесем мяч в ворота, а об обороне забудем”.

“Мы все упорно работаем в одном направлении. Это кажется легким, но делать это каждый день требует выдержки. Это наша настоящая идентичность. Мы — атакующая, отважная команда. Атакуем многими игроками, видим возможность и идем ва-банк. Кроме того, защищаемся с идеей как можно быстрее вернуть мяч. Играть в атакующий и рассудительный футбол — это важный для нас принцип”, — добавил Кьетиль.

Улучшение результатов повысило привлекательность в глазах потенциальных новичков. Что интересно, коуч отказался брать всех подряд (хотя, казалось бы — вдруг среди проб и ошибок найдется бриллиант?), а вместо этого прописал в кадровой политике наличие так называемого “Х-фактора”.

Тезис первый: подходит ли исполнитель к системе “Глимта”, готов ли учиться, интегрироваться и что предложит взамен? Тезис второй: поиск талантов, как минимум, с одной характеристикой, которую большинство традиционно не замечает, поскольку она не является ключевым выбором.

Калвенес рассказал подробности: “У каждого игрока, которого мы подписываем, есть Х-фактор. Есть ли у него конкретная черта, которую мы ищем? Что мы можем построить вокруг него, где используем? Когда мы пригласили Олу Сольбаккена, его Х-фактором была скорость. Его согласовали, потому что мы посмотрели и подумали, что “о, он точно способен быть вингером “Буде-Глимта”, потому что наши вингеры должны быть быстрыми, а он обладает невероятной скоростью. Тот же Фредерик Бьоркан — его Х-фактор заключается в том, как он блестяще держит и ведет мяч вперед, дрыгает в роли крайнего защитника”.

“Желто-черные” упорно трудятся над скиллами футболистов, предлагают разные модели развития, поэтапно подводят к стартовой обойме. Предпочтение отдается доморощенным, чем легионерам (показательно, что сейчас в составе лишь пять иностранцев — четыре ментально близких датчанина и россиянин Никита Хайкин). Нет, никакого “расизма” (география влияния действительно широкая, попадались и украинцы — Сергей Погорелый и Руслан Бабенко), просто «Глимт» хочет ставить на своих, реально заинтересованных игроков.

Когда-то клуб воспринимался исключительно донором для более состоятельных — на подкорке мозга запечатлелось осознание, что без продаж (причем преимущественно на внутренней арене) не выжить. Сегодня все иначе — в это твердо верит Хавард Сакариассен, спортивный директор: “Мы пошли по пути, где команда — важнее всего и избавились от ярлыка продающего клуба. Нашей целью никогда не было удвоить наш бюджет или выиграть чемпионат. Мы просто пытались максимизировать свой потенциал”.

В словах функционера чистейшая правда — от ярлыка избавились. “Буде-Глимт” не отказывается от трансферов на выход — начиная с кампании 2020/21, когда состоялось возвращение в еврокубки, за счет активности, продемонстрированной на рынке, бюджет вырос почти на 71 млн евро. Эта впечатляющая цифра, дополненная выплатами от УЕФА и спонсоров, открыла незаурядные горизонты — планируется, что в 2027-м “Глимт” переедет на новенький 10-тысячный стадион.

Норвежцы превратились во фронтмена своей лиги, являются одними из ведущих сил скандинавского региона, заставляют считаться. Это не такой уж и трамплин, ведь “свои” стремятся ассоциироваться со “своими”, полностью доверяют Кнутсену и его идеям. Охотно тянутся — с 2022-го, когда Сакариассен занял вышеуказанную должность, “Буде” сам инвестировал в покупки 14,76 млн евро. Были “сбитые летчики”, молодёжь, забракованная “Аяксом”, свободные агенты, но эта вся смесь заработала и вот в шаге от 1/2-й Лиги Европы.

Несколько слов о стадионе

Многие жалуются на “Аспмиру”, а точнее ее искусственное покрытие. А что вы хотели? Световые дни короткие, зимы неумолимо холодные, надо отталкиваться от существующей картины. Арена, вмещающая чуть более 8 тысяч зрителей, бесспорно является полноценным фактором побед “Буде”. С 2020-го «желто-черные» провели у себя 37 “европейских” поединков и триумфовали в 30-х из них!

“Команды приезжают к нам, например, при погоде -10 градусов по Цельсию, играют на жесткой траве - все это для них другой опыт, чем для нас. Я думаю, что это также делает нас жестче, когда дело доходит до игр и погоды. Мы привыкли к тому, что нужно адаптироваться ко всему по-другому”, — отметил полузащитник Хокон Эвьен.

“Погода или игра на искусственном газоне могут повлиять на игру, но я не думаю, что это единственная причина, почему мы победили превосходящие команды дома. С холодом и ветром трудно справиться всем. Команды приезжают сюда, думают, что могут доминировать над нами, но вдруг встречают команду, которая играет в современный футбол и атакует большим количеством игроков. Но да... Буде - небольшой городок с суровым климатом, особенно зимой. В среднем только два часа солнечного света в день. Мы несколько изолированы от мира, но это фантастическая среда для игрока: можно сосредоточиться на футболе на 100 процентов”, — развил мысль правый фулбек Фредрик Шевольд.

Нет никаких сомнений — “Буде-Глимту” все равно придется прыгнуть выше головы, чтобы удержать “Лацио” на не менее грозном “Стадио Олимпико”. Тем не менее, сама мысль, что клуб со стоимостью состава в 43 миллиона евро по версии Transfermarkt наделен неплохими шансами на полуфинал ЛЕ, очень радует. А кто не любит сказки?

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