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"В Норвегии Лацио не раскрыл свой потенциал", - президент клуба высказался об ответном матче Лиги Европы

Лига Европы

Посмотрим, как будет на деле

"В Норвегии Лацио не раскрыл свой потенциал", - президент клуба высказался об ответном матче Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Лацио" рассказал об ожиданиях на ответный матч Лиги Европы против "Будё/Глимт".

По словам Клаудио Лотито, итальянский клуб покажет свои возможности в ответном матче

"На карту поставлена ​​большая часть сезона. В Норвегии, со снегом и синтетическим полем, к сожалению, "Лацио" не раскрыл свой потенциал.

Мы надеемся, что клуб сделает это в очень важном событии, которое станет эпилогом всех предпринятых до сих пор усилий", - сказал Лотито.

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Напомним, что в первом матче Лиги Европы "Будё/Глимт" обыграл "Лацио" со счётом 2:0. Ответный матч состоится 17 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Sky Sport Italy
Опубликовал: Владислав Прийменко
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