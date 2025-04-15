"В Норвегии Лацио не раскрыл свой потенциал", - президент клуба высказался об ответном матче Лиги Европы

Президент "Лацио" рассказал об ожиданиях на ответный матч Лиги Европы против "Будё/Глимт".

По словам Клаудио Лотито, итальянский клуб покажет свои возможности в ответном матче

"На карту поставлена ​​большая часть сезона. В Норвегии, со снегом и синтетическим полем, к сожалению, "Лацио" не раскрыл свой потенциал.

Мы надеемся, что клуб сделает это в очень важном событии, которое станет эпилогом всех предпринятых до сих пор усилий", - сказал Лотито.