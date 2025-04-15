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"В Норвегии Лацио не раскрыл свой потенциал", - президент клуба высказался об ответном матче Лиги Европы
Посмотрим, как будет на деле
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Лацио" рассказал об ожиданиях на ответный матч Лиги Европы против "Будё/Глимт".
По словам Клаудио Лотито, итальянский клуб покажет свои возможности в ответном матче
"На карту поставлена большая часть сезона. В Норвегии, со снегом и синтетическим полем, к сожалению, "Лацио" не раскрыл свой потенциал.
Мы надеемся, что клуб сделает это в очень важном событии, которое станет эпилогом всех предпринятых до сих пор усилий", - сказал Лотито.
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Напомним, что в первом матче Лиги Европы "Будё/Глимт" обыграл "Лацио" со счётом 2:0. Ответный матч состоится 17 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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