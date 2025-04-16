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Аморим определился с основным голкипером на ответный матч Лиги Европы против Лиона
Сложный выбор
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим определился с основным голкипером на ответный матч Лиги Европы против "Лиона".
Сообщается, что место в рамке ворот займёт Андре Онана, отдыхавший в воскресенье. Алтай Байындир останется в запасе.
"Он будет играть завтра", — сказал тренер.
Ruben has decided which goalkeeper will start against Lyon ✅#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) April 16, 2025
Напомним, что в прошлом матче Андре Онана пропустил два гола от "Лиона". Поединок закончился со счётом 2:2.
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К слову, в этом сезоне Андре Онана сыграл в 43-х матчах "Манчестер Юнайтеда", в которых пропустил 56 голов. Ещё 10 матчей закончились "всухую".
Ответный матч между "Манчестер Юнайтед" и "Лионом" состоится 17 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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