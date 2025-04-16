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Аморим определился с основным голкипером на ответный матч Лиги Европы против Лиона

Лига Европы

Сложный выбор

Аморим определился с основным голкипером на ответный матч Лиги Европы против Лиона

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим определился с основным голкипером на ответный матч Лиги Европы против "Лиона".

Сообщается, что место в рамке ворот займёт Андре Онана, отдыхавший в воскресенье. Алтай Байындир останется в запасе.

"Он будет играть завтра", — сказал тренер.

Напомним, что в прошлом матче Андре Онана пропустил два гола от "Лиона". Поединок закончился со счётом 2:2.

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К слову, в этом сезоне Андре Онана сыграл в 43-х матчах "Манчестер Юнайтеда", в которых пропустил 56 голов. Ещё 10 матчей закончились "всухую".

Ответный матч между "Манчестер Юнайтед" и "Лионом" состоится 17 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Лион Андре Онана Рубен Аморим Алтай Байиндир
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Владислав Прийменко
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