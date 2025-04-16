Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Манчестер Юнайтед считает, что победа в Лиге Европы не спасет клуб от провального сезона
Однако его команда будет бороться за трофей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр поделился своими мыслями о неудачном сезоне команды.
"Нет никаких сомнений в том, что этот сезон для нас будет провальным даже если мы выиграем Лигу Европы. Это будет приятным бонусом, ведь победа в этом турнире даст нам возможность попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов. Стоит отметить, что, играя за этот клуб, мы должны бороться за трофеи. В четверг будет важный вечер еврокубков, большая игра на "Олд Траффорд", которую все мы ждем с нетерпением".
Матч 1/4 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Лионом" состоится на "Олд Траффорд" в четверг, 17-го апреля, а стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что Гарри Магуайр в этом сезоне принял участие в 31 матче на клубном уровне, отметившись тремя голами.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинского тренера не выпустили из страны на приглашение по работе. Чем это объяснили?
- Рада снова продлила военное положение и мобилизацию. Известны новые сроки
- Вспышка у Полярного круга. Почему Буде-Глимт - в шаге от полуфинала Лиги Европы
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото