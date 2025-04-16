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Защитник Манчестер Юнайтед считает, что победа в Лиге Европы не спасет клуб от провального сезона

Лига Европы

Однако его команда будет бороться за трофей

Защитник Манчестер Юнайтед считает, что победа в Лиге Европы не спасет клуб от провального сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр поделился своими мыслями о неудачном сезоне команды.

"Нет никаких сомнений в том, что этот сезон для нас будет провальным даже если мы выиграем Лигу Европы. Это будет приятным бонусом, ведь победа в этом турнире даст нам возможность попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов. Стоит отметить, что, играя за этот клуб, мы должны бороться за трофеи. В четверг будет важный вечер еврокубков, большая игра на "Олд Траффорд", которую все мы ждем с нетерпением".

Матч 1/4 финала Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Лионом" состоится на "Олд Траффорд" в четверг, 17-го апреля, а стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Добавим, что Гарри Магуайр в этом сезоне принял участие в 31 матче на клубном уровне, отметившись тремя голами.

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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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