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Атлетик - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Атлетик - Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первой игре 1/4 финала Лиги Европы "Атлетик" и "Рейнджерс" голов не забивали, поэтому все будет решаться в поединке в Бильбао. Победитель этой пары сыграет в полуфинале против "Лиона" или "Манчестер Юнайтед".
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 17-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 5.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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