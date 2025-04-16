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Атлетик - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Атлетик - Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Атлетик - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первой игре 1/4 финала Лиги Европы "Атлетик" и "Рейнджерс" голов не забивали, поэтому все будет решаться в поединке в Бильбао. Победитель этой пары сыграет в полуфинале против "Лиона" или "Манчестер Юнайтед".

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 17-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 5.

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Трансляція матчу "Атлетік" - "Рейнджерс"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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