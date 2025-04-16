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Лацио - Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Будет камбэк от итальянцев?

Лацио - Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В Риме состоится ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между "Лацио" и "Буде-Глимт". Норвежская команда неделю назад одержала домашнюю победу со счетом 2:0. С таким преимуществом она едет в Италию.

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Игра пройдет в четверг, 17-го апреля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Трансляція матчу Лаціо - Буде-Глімт
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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