Лацио - Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В Риме состоится ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между "Лацио" и "Буде-Глимт". Норвежская команда неделю назад одержала домашнюю победу со счетом 2:0. С таким преимуществом она едет в Италию.

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Игра пройдет в четверг, 17-го апреля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Лаціо - Буде-Глімт Смотреть трансляцию

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