Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио - Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Будет камбэк от итальянцев?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В Риме состоится ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между "Лацио" и "Буде-Глимт". Норвежская команда неделю назад одержала домашнюю победу со счетом 2:0. С таким преимуществом она едет в Италию.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Игра пройдет в четверг, 17-го апреля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре по матч-центру UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Шахтер продолжает погоню, Кривбасс падает дальше. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Бывшая жена Тимощука: На заездах он селил проститутку не возле своего номера, а рядом с условным Милевским
- Украинского тренера не выпустили из страны на приглашение по работе. Чем это объяснили?
- Айнтрахт – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 1/4 ЛЕ на 17.04.2025
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны