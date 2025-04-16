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"Нам надо будет сыграть совсем иначе". Тренер Лацио высказался об игре против Буде-Глимт в Лиги Европы
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Лацио" Марко Барони выступил на пресс-конференции накануне ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против "Буде-Глимт".
"Завтра мы должны не волноваться и строго придерживаться плана на игру. Мы должны бороться до последнего. Не засиживаться в обороне и полностью выложиться. Первый матч показал, насколько хорош наш соперник. Нам надо будет сыграть совсем иначе и настроиться на игру по-другому.
Уверен, что "Буде-Глимт" снова здорово проявит себя как в технической, так и в физической составляющей. У них слаженный коллектив, они давно друг друга знают. Они умеют играть в быстрый футбол, но завтра мы должны будем их остановить", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Лацио" - "Буде-Глимт" стартует 17 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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