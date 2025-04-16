"Нам надо будет сыграть совсем иначе". Тренер Лацио высказался об игре против Буде-Глимт в Лиги Европы

Главный тренер "Лацио" Марко Барони выступил на пресс-конференции накануне ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против "Буде-Глимт".

"Завтра мы должны не волноваться и строго придерживаться плана на игру. Мы должны бороться до последнего. Не засиживаться в обороне и полностью выложиться. Первый матч показал, насколько хорош наш соперник. Нам надо будет сыграть совсем иначе и настроиться на игру по-другому.

Уверен, что "Буде-Глимт" снова здорово проявит себя как в технической, так и в физической составляющей. У них слаженный коллектив, они давно друг друга знают. Они умеют играть в быстрый футбол, но завтра мы должны будем их остановить", - сказал специалист.