Тренер Атлетик Бильбао - о матче против Рейнджерса в ЛЕ: Мы имеем второй шанс

Главный тренер "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде выступил на пресс-конференции, которая посвящена ответному матчу четвертьфинала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Рейнджерса".

"Все решится в предстоящей игре. Нам не привыкать играть такие важные матчи. Задача такая - следовать своему плану, но при этом учитывать действия "Рейнджерса". Они хороши на контратаках, но могут доминировать и с помощью владения мячом. В Шотландии они так делают часто. В первом матче нам не хватило четкости действий и скорости. Не смогли забить, но у нас есть второй шанс", - сказал специалист.