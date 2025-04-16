  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Тренер Атлетик Бильбао - о матче против Рейнджерса в ЛЕ: Мы имеем второй шанс
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Атлетик Бильбао - о матче против Рейнджерса в ЛЕ: Мы имеем второй шанс

Лига Европы

Испанская команда настроена оптимистично

Тренер Атлетик Бильбао - о матче против Рейнджерса в ЛЕ: Мы имеем второй шанс

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде выступил на пресс-конференции, которая посвящена ответному матчу четвертьфинала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Рейнджерса".

"Все решится в предстоящей игре. Нам не привыкать играть такие важные матчи. Задача такая - следовать своему плану, но при этом учитывать действия "Рейнджерса". Они хороши на контратаках, но могут доминировать и с помощью владения мячом. В Шотландии они так делают часто. В первом матче нам не хватило четкости действий и скорости. Не смогли забить, но у нас есть второй шанс", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Атлетик" - "Рейнджерс" состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеАтлетик - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
По теме
yellow-arrow
Лацио - Буде-Глимт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Лион. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.04.2025
Эрнесто Вальверде Атлетик (Бильбао) Рейнджерс (Глазго)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости