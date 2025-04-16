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Тренер Атлетик Бильбао - о матче против Рейнджерса в ЛЕ: Мы имеем второй шанс
Испанская команда настроена оптимистично
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетик Бильбао" Эрнесто Вальверде выступил на пресс-конференции, которая посвящена ответному матчу четвертьфинала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Рейнджерса".
"Все решится в предстоящей игре. Нам не привыкать играть такие важные матчи. Задача такая - следовать своему плану, но при этом учитывать действия "Рейнджерса". Они хороши на контратаках, но могут доминировать и с помощью владения мячом. В Шотландии они так делают часто. В первом матче нам не хватило четкости действий и скорости. Не смогли забить, но у нас есть второй шанс", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Атлетик" - "Рейнджерс" состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву.
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