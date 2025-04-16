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Манчестер Юнайтед – Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Манчестер Юнайтед – Лион: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Манчестер Юнайтед – Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Через неделю после зрелищной ничьей (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы во Франции "Манчестер Юнайтед" и "Лион" снова сойдутся между собой, но на этот раз уже на "Олд Траффорд". Победитель этой дуэли встретится в полуфинале на с победителем пары "Рейнджерс" – "Атлетик Бильбао".

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 17-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" – "Лион"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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