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Манчестер Юнайтед – Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Манчестер Юнайтед – Лион: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Через неделю после зрелищной ничьей (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы во Франции "Манчестер Юнайтед" и "Лион" снова сойдутся между собой, но на этот раз уже на "Олд Траффорд". Победитель этой дуэли встретится в полуфинале на с победителем пары "Рейнджерс" - "Атлетик Бильбао".
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 17-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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