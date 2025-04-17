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Айнтрахт – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Айнтрахт – Тоттенхэм: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" не смог обыграть франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле, и теперь их дальнейшая судьба в Лиге Европы будет зависеть от результата матча в Германии, где номинальным фаворитами считаются хозяева. Победитель этой пары в полуфинале встретится с "Лацио" или "Буде/Глимт".
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 17-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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