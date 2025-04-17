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Лацио – Буде-Глимт. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лацио – Буде-Глимт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.04.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Риме состоится ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между "Лацио" и "Буде-Глимт". Норвежская команда неделю назад одержала домашнюю победу со счетом 2:0. С таким преимуществом она едет в Италию.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 17-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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