Постекоглу сообщил о существенной потере Тоттенхэма перед поединком с Айнтрахтом

Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу заявил, что капитан команды Сон Хын Мин не сможет принять участие в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с "Айнтрахтом".

"Сонни в итоге не поехал. Он единственный, кто пропустит игру.

Он боролся с проблемой со своей ногой уже несколько недель и сумел [преодолеть ее]. Он тренировался последние несколько дней, пытался тренироваться, но это было неправильно, и мы дали ему возможность найти лучший для него способ восстановления.