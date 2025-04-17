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Постекоглу сообщил о существенной потере Тоттенхэма перед поединком с Айнтрахтом

Лига Европы
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Вот так не везет

Постекоглу сообщил о существенной потере Тоттенхэма перед поединком с Айнтрахтом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу заявил, что капитан команды Сон Хын Мин не сможет принять участие в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы с "Айнтрахтом".

"Сонни в итоге не поехал. Он единственный, кто пропустит игру.

Он боролся с проблемой со своей ногой уже несколько недель и сумел [преодолеть ее]. Он тренировался последние несколько дней, пытался тренироваться, но это было неправильно, и мы дали ему возможность найти лучший для него способ восстановления.

Таким образом, Сон составил компанию в лазарете "шпор" Раду Драгушину.

Сегодня, 17 апреля, "Тоттенхэм" сыграет на выезде против "Айнтрахта". Первая встреча между командами завершилась вничью 1:1.

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Источник:
Tottenham
Опубликовал: Александр Бураков
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