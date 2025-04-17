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Паулу Фонсека считает, что Лиону не нужно думать о победе в Лиге Европы

Лига Европы

Португальский наставник побуждает команду сосредоточиться на следующем матче

Паулу Фонсека считает, что Лиону не нужно думать о победе в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека дал комментарий перед ответным матчем с "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале Лиги Европы.

"Мы не должны думать о победе в турнире. Думаю, нам стоит сосредоточиться на победе в следующем матче. Мы играем на "Олд Траффорд" против замечательной команды, которая является одним из фаворитов Лиги Европы. Мы знаем, что нам будет трудно, но мы хотим победить. Нам нужно подготовиться к этой игре как можно лучше.

В нашей раздевалке замечательная атмосфера, ведь мы полны оптимизма, мужества и уверенности в собственных силах, поскольку верим в то, что делаем вместе", — добавил португальский специалист.

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Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Лионом" начнется в этот четверг, 17-го апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы Лион Паулу Фонсека Манчестер Юнайтед
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Источник:
Olympique Lyonnais
Опубликовал: Андрей Журба
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