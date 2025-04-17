Анге Постекоглу: Победа в Лиге Европы не станет для Тоттенхэма спасением

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился мыслями перед матчем против "Айнтрахта" в 1/4 фигала Лиги Европы.

"Я не собираюсь оценивать свою карьеру, учитывая то, что обо мне думают или говорят другие люди. Если вы не считаете меня хорошим тренером, это не изменит мое мнение независимо от того, что произойдет завтра. У нас есть прекрасный шанс, которым мы должны воспользоваться. Мы должны ухватиться за него обеими руками.

Однако я не считаю, что победа в Лиге Европы спасет этот сезон для нас. Конечно, это будет чем-то особенным для этого клуба, впрочем все зависит от того, как вы смотрите на жизнь".