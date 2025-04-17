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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге Европы
Испанский клуб является фаворитом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге Европы накануне вторых матчей 1/4 финала.
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Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Атлетик Бильбао", чьи шансы оцениваются в 25,1%.
На втором месте же расположился "Манчестер Юнайтед" с 17,9%. Далее следуют "Айнтрахт" с 13,9% и "Тоттенхэм" с 13,6%, а замыкает пятерку "Буде-Глимт" – 11,6%.
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Ahead of the quarter-final second leg matches tonight, who are the favourites for the UEFA Europa League in 2024-25 according to the Opta supercomputer?
Добавим, финал состоится 21-го мая на "Эстадио де Сан Мамес" в Бильбао.
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