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Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге Европы

Лига Европы

Испанский клуб является фаворитом

Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге Европы накануне вторых матчей 1/4 финала.

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Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Атлетик Бильбао", чьи шансы оцениваются в 25,1%.

На втором месте же расположился "Манчестер Юнайтед" с 17,9%. Далее следуют "Айнтрахт" с 13,9% и "Тоттенхэм" с 13,6%, а замыкает пятерку "Буде-Глимт" – 11,6%.

Добавим, финал состоится 21-го мая на "Эстадио де Сан Мамес" в Бильбао.

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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Алексей Полищук
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