Статистический портал обновил шансы команд на победу в Лиге Европы

Авторитетный статистический портал Opta Analyst оценил шансы команд на победу в Лиге Европы накануне вторых матчей 1/4 финала.

Согласно расчетам суперкомпьютера, фаворитом на победу является "Атлетик Бильбао", чьи шансы оцениваются в 25,1%.

На втором месте же расположился "Манчестер Юнайтед" с 17,9%. Далее следуют "Айнтрахт" с 13,9% и "Тоттенхэм" с 13,6%, а замыкает пятерку "Буде-Глимт" – 11,6%.

