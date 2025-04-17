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Тренер Буде-Глимт высказался о матче против Лацио в ЛЕ

Лига Европы

Специалист вступил на пресс-конференции

Тренер Буде-Глимт высказался о матче против Лацио в ЛЕ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Буде-Глимт" Кьетиль Кнутсен выступил на пресс-конференции накануне ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против "Лацио".

"Сама возможность сыграть такой матч на таком стадионе - это фантастический опыт. В 2022 году мы играли здесь против "Ромы", и теперь я счастлив вернуться в Рим. Надеюсь, мы сможем провести матч на том же уровне, что и неделей ранее. Но надо понимать, что события недельной давности уже остались в прошлом", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Лацио" - "Буде-Глимт" стартует 17 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеЛацио – Буде-Глимт. смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

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Лацио (Рим) Будё-Глимт Кьетиль Кнутсен
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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