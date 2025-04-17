Тренер Буде-Глимт высказался о матче против Лацио в ЛЕ

Главный тренер "Буде-Глимт" Кьетиль Кнутсен выступил на пресс-конференции накануне ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против "Лацио".

"Сама возможность сыграть такой матч на таком стадионе - это фантастический опыт. В 2022 году мы играли здесь против "Ромы", и теперь я счастлив вернуться в Рим. Надеюсь, мы сможем провести матч на том же уровне, что и неделей ранее. Но надо понимать, что события недельной давности уже остались в прошлом", - сказал специалист.