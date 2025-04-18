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Известны пары полуфиналов Лиги Европы

Лига Европы

Нас ждут интересные противостояния

Известны пары полуфиналов Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стали известны пары полуфиналистов Лиги Европы сезона 2024/2025.

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По итогам напряженных четвертьфинальных матчей определились четыре команды, которые продолжат борьбу за трофей:

  • "Тоттенхэм" - ""Буде-Глимт"
  • "Атлетик Бильбао" - "Манчестер Юнайтед"
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Manowar (Харьков)
18.04.2025 в 01:02
Хочу английский финал
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Комментарии 1
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Manowar (Харьков)
18.04.2025 в 01:02
Хочу английский финал
Ответить
0
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