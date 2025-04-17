ЛЕ. Атлетик - Рейнджерс 2:0 (общ. 2:0). Баски приближаются к домашнему финалу

Финал Лиги Европы в этом году состоится в Бильбао, поэтому у "Атлетика" в текущем сезоне есть дополнительная мотивация для того, чтобы дойти до решающего матча на "Сан-Мамесе". После того, как подопечные Эрнесто Вальверде не сумели одержать победу над "Рейнджерс" в Глазго, судьба противостояния между этими командами определялась в столице Страны Басков.

Хозяева пытались с первых же минут забрать мяч под свой контроль и завладеть инциативой как можно быстрее, чтобы забить первыми. На ворота Лиама Келли "красно-белые" оказывали бешеное давление, впрочем футболисты упирались в стену из защитников в светло-синих цветах. Мы наблюдали за очень интенсивной игрой, которая была очень насыщенной на борьбу.

"Рейнджерс" не создал ни одного опасного момента за весь первый тайм, а "Атлетик" был невероятным, постоянно создавая угрозу с левого фланга благодаря быстрому Нико Уильямсу, а чуть позже они начали задействовать еще и правый фланг, пытаясь растянуть оборону шотландской команды, которая очень компактно располагалась на своей половине поля. Перечислять моменты басков было бы слишком долго, они нанесли всего 15 ударов по воротам, но только три из них пришлись в створ. В конце первой половины этого поединка "львы" начали играть вертикально и активнее использовать высокий прессинг. А уже в компенсированное арбитром время "Атлетик" заработал право пробить пенальти. Мароан Саннади заработал одиннадцатиметровый, а успешно его реализовал Ойян Сансет, тем самым сделал то, что не смог сделать Алекс Беренгер в первые

Абсолютная доминация "Атлетика" продолжилась и на старте второго тайма, однако "светло-синие" перехватили инициативу на некоторое время и имели прекрасную возможность сравнять счет на 58-й минуте, когда суматоха в штрафной зоне "львов" привела к тому, что мяч после удара от Николаса Раскина попал в штангу. Это был первый опасный момент у гостей в матче.

Игра несколько выровнялась, но команда Барри Фергюсона не смогла восстановить паритет. За 15 минут до финального свистка "Атлетик" снова начал давить на ворота "Рейнджерс", чтобы чувствовать себя увереннее. В конце концов, на 80-й минуте баскам удалось забить во второй раз. Голом отметился Нико Уильямс, который откликнулся на прекрасную подачу от Оскара Де Маркоса на дальнюю штангу. Шансов у шотландцев уже практически не было, хотя они не оставляли надежд отыграться.

Финальный свисток Ирфана Пельто констатировал тот факт, что "Атлетик" уверенно обыграл на своем поле шотландцев и вышел в полуфинал Лиги Европы впервые с 2012 года. Теперь баски сыграют в полуфинале с "Манчестер Юнайтед", который в параллельном поединке выгрыз невероятную победу над "Лионом" в дополнительное время. Матчи состоятся 1-го и 8-го мая.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Стадион: "Сан-Мамес" (Бильбао)

Главный судья: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

"Атлетик" — "Рейнджерс" 2:0 (общ. 2:0)

Голы: Сансет (45+4, пен.), Н. Уильямс (80)

"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ, Альварес, Вивиан, Де Маркос — Хаурехисар, Руис де Галаррета (Прадос, 73) — Н. Уильямс (Джало, 87), Сансет (Гомес, 82), Беренгер (Весга, 87) — Саннади (Гурусета, 73)

"Рейнджерс": Келли — Балогун (Игамане, 50), Суттар, Таверньер — Жефте, Хаджи (Нсиала, 46), Раскин, Йылмаз (Баррон, 23) — Диоманде (Данилу, 84), Черны (Байрами, 84) — Дессерс

Предупреждения: Сансет (51) — Дессерс (19), Балогун (32), Таверньер (77)