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ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Лион: 5:4 (общ. 7:6). Безумие на Олд Траффорд

Лига Европы

Невероятные камбэки обеих команд

ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Лион: 5:4 (общ. 7:6). Безумие на Олд Траффорд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Алексей Полищук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

"Манчестер Юнайтед" – "Лион" 5:4 (общ. 7:6)

Голы: Угарте (10), Далот (45+1), Фернандеш (114), Мейну (120), Магваер (120+1) – Толиссо (71), Тальяфико (78), Шерки (105), Ляказетт (108, пен)

"Манчестер Юнайтед": Онана – Мазрави (Шоу, 46), Магваер, Йоро – Далот, Угарте (Маунт, 87), Каземиро, Доргу (Амасс, 100) – Фернандеш, Гарначо (Эриксен, 100) – Хойлунд (Мейну, 87)

"Лион": Перри – Мейтленд-Найлс, Мата, Ниакате, Тальяфико (Чалета-Цар, 115) – Толиссо, Акуку (Тессманн, 55), Верету (Ляказетт, 55) – Шерки (Винисиус, 106), Микаутадзе (Фофана, 64), Альмада

Предупреждения: Гарначо (51), Магваер (93), Йоро (108) – Верету (18), Толиссо (45+1), Тальяфико (64)

Удаление: Толиссо (89)

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Комментарии
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CVK1993 (Рівне)
18.04.2025 в 01:05
Хід матчу стандартний для Юнайтед, а розв'язка не звична. Може після цього матчу в Юнайтед щось зміниться на краще. Бажаю їм виграти Лігу Європи.
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Комментарии 3
CVK1993 (Рівне)
18.04.2025 в 01:05
Хід матчу стандартний для Юнайтед, а розв'язка не звична. Може після цього матчу в Юнайтед щось зміниться на краще. Бажаю їм виграти Лігу Європи.
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0
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Merz@vchik (Николаев )
18.04.2025 в 00:58
Это лучше чем секс!!!)))
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Manowar (Харьков)
18.04.2025 в 00:53
Cумашедщий матч! Подарок судьбы! Манчестер сегодня до утра не заснёт!
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