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ЛЕ. Манчестер Юнайтед – Лион: 5:4 (общ. 7:6). Безумие на Олд Траффорд
Невероятные камбэки обеих команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)
"Манчестер Юнайтед" – "Лион" 5:4 (общ. 7:6)
Голы: Угарте (10), Далот (45+1), Фернандеш (114), Мейну (120), Магваер (120+1) – Толиссо (71), Тальяфико (78), Шерки (105), Ляказетт (108, пен)
"Манчестер Юнайтед": Онана – Мазрави (Шоу, 46), Магваер, Йоро – Далот, Угарте (Маунт, 87), Каземиро, Доргу (Амасс, 100) – Фернандеш, Гарначо (Эриксен, 100) – Хойлунд (Мейну, 87)
"Лион": Перри – Мейтленд-Найлс, Мата, Ниакате, Тальяфико (Чалета-Цар, 115) – Толиссо, Акуку (Тессманн, 55), Верету (Ляказетт, 55) – Шерки (Винисиус, 106), Микаутадзе (Фофана, 64), Альмада
Предупреждения: Гарначо (51), Магваер (93), Йоро (108) – Верету (18), Толиссо (45+1), Тальяфико (64)
Удаление: Толиссо (89)
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