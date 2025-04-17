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Манчестер Юнайтед - Лион 2:1. Видео голов и обзор матча ЛЕ (обновляется)

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Пока красные дьяволы впереди

Манчестер Юнайтед - Лион 2:1. Видео голов и обзор матча ЛЕ (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" играет против "Лиона" в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы.

На 10-й минуте Алехандро Гарначо выполнил точную передачу в штрафную площадь, где Угарте удачно воспользовался моментом и пробил низом по центру ворот, не оставив шансов голкиперу "Лиона".

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Второй гол стал результатом быстрой атаки. Магуайр отдал точную прострельную передачу в штрафную площадь, где Далот подхватил мяч и нанес удар по воротам.

Однако "Лион" не собирался сдаваться. На 72-й минуте Ляказетт откликнулся на великолепный прострел и головой сбросил мяч на Толиссо, который точным ударом сократил отставание в счете.

Общий счет двух матчей 4:3.

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