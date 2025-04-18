Манчестер Юнайтед - Лион 2:3. Видео голов и обзор матча ЛЕ (обновляется)

"Манчестер Юнайтед" играет против "Лиона" в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы.

На 10-й минуте Алехандро Гарначо выполнил точную передачу в штрафную площадь, где Угарте удачно воспользовался моментом и пробил низом по центру ворот, не оставив шансов голкиперу "Лиона".

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Второй гол стал результатом быстрой атаки. Магуайр отдал точную прострельную передачу в штрафную площадь, где Далот подхватил мяч и нанес удар по воротам.

Однако "Лион" не собирался сдаваться. На 71-й минуте Ляказетт откликнулся на великолепный прострел и головой сбросил мяч на Толиссо, который точным ударом сократил отставание в счете.

А уже на 77-й минуте, Тагльяфико великолепно сыграл в завершающей стадии

Общий счет двух матчей 4:4.

Манчестер Юнайтед - Лион 1:0. Гол Угарте (10)

Манчестер Юнайтед - Лион 2:0. Гол Далот (45+1)

Манчестер Юнайтед - Лион 2:1. Гол Толиссо (71)

Манчестер Юнайтед - Лион 2:2. Гол Тальяфико (78)

Манчестер Юнайтед - Лион 2:3. Гол Шерки (105)

Манчестер Юнайтед - Лион 2:4. Гол Ляказетт (108)