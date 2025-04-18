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Манчестер Юнайтед - Лион 5:4. Видео голов и обзор матча ЛЕ
Что-то это напоминает
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" играет против "Лиона" в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы.
На 10-й минуте Алехандро Гарначо выполнил точную передачу в штрафную площадь, где Угарте удачно воспользовался моментом и пробил низом по центру ворот, не оставив шансов голкиперу "Лиона".
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Второй гол стал результатом быстрой атаки. Магуайр отдал точную прострельную передачу в штрафную площадь, где Далот подхватил мяч и нанес удар по воротам.
Однако "Лион" не собирался сдаваться. На 71-й минуте Ляказетт откликнулся на великолепный прострел и головой сбросил мяч на Толиссо, который точным ударом сократил отставание в счете.
А уже на 77-й минуте, Тагльяфико великолепно сыграл в завершающей стадии
Общий счет двух матчей 7:6.
Обзор матча
Манчестер Юнайтед - Лион 1:0. Гол Угарте (10)
Манчестер Юнайтед - Лион 2:0. Гол Далот (45+1)
Манчестер Юнайтед - Лион 2:1. Гол Толиссо (71)
Манчестер Юнайтед - Лион 2:2. Гол Тальяфико (78)
Манчестер Юнайтед - Лион 2:3. Гол Шерки (105)
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