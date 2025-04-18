ЛЕ. Лацио - Буде-Глимт 3:1 (общ. 3:3, пен. 2:3). Норвежцы пишут историю

Лига Европы. 1/4 финала

17.04.2025. Стадио Олимпико (Рим)

Главный арбитр: Д. Зиберт (Германия)

"Лацио" - "Буде-Глимт" 3:1 (общ. 3:3, по пен. 2:3)

"Лацио": Мандас, Лаццари, Хила, Романьоли, Марушич (Тавареш 68, Хюсай 93), Гендузи, Ровелла (Весино 85), Исаксен (Чауна 84), Педро (Диа 68), Дзаканьи (Нослин 89), Кастельянос

"Буде-Глимт": Хайкин, Шеволд, Бьортуфт, Гундерсен, Бьоркан (Серли 103), Эвйен (Моэ 89), Берг, Салтнес (Фет 56), Бломберг (Маатта 76), Гауге, Гег (Гелмерсен 76)

Предупреждения: Лаццари 104, Диа 107 - Ровелла 22 - Гег 35, Кнутсен 60, Эвйен 60, Гелмерсен 77, 120, Берг 80, Шеволд 102

Удаления: Гелмерсен 120

Голы: Кастельянос 21, Нослин 90+3, Диа 100 - Гелмерсен 109

Первая игра четвертьфинала между "Лацио" и "Буде-Глимт" зафиксировала преимущество норвежцев в 2 мяча. Где-то неожиданный результат, если впервые слышишь о "Буде-Глимт". Другие знают, что этот коллектив способен на всевозможные достижения.

Вторая игра, уже в Риме, на удивление снова началась с активностей норвежцев. Уже через несколько минут матч стал таким, каким ожидался. Конечно, клуб типа "Лацио" просто обязан отреагировать на недельное поражение. Тем более, перед своими болельщиками. В результате мы увидели уже совсем другую команду на поле. Теперь играли футболисты, которые к чему-то стремятся.

На 21-й минуте хозяева открыли счет. Исаксен сумел отдать передачу сквозь нескольких защитников на Кастельяноса, где тот с близкого расстояния пяткой переправил мяч в ворота. Отлично.

Оборона норвежцев была небезгрешной. Поэтому понемногу моменты у ворот Хайкина возникали. Особенно стоит вспомнить удар головой Дзакканьи в перекладину. Со стороны "Буде-Глимт" отметим лишь великолепно исполненный штрафной, после которого пришлось сэйвить Мандасу.

Во втором тайме, казалось, гости немного успокоили игру. Они имели достаточно владения мячом, но попытаться забить не удавалось никак. Вообще никаких предпосылок для этого. Конечно, кроме 61-й минуты, когда Гег хорошо пробил из пределов штрафной площадки. Голкипер спас.

"Лацио" шел к своей цели. Ему надо было забивать еще раз. Моменты имели Исаксен, Педро, Кастельянос, Дзакканьи, однако все безрезультатно. Тем не менее, в компенсированное время судьба таки улыбнулась римлянам. Успех принес угловой, во время которого Нослин затолкал мяч и свел матч к овертайму. Спаслись.

"Лацио" не останавливался. Их амбиции понятны. И уже в третьем тайме подряд команда сумела отличиться. Простая подача, и гол головой. Ничего сложного. Гендузи и Диа сделали этот гол. 3:0 - полностью перевернули положение противостояния.

После этого футболисты Барони решили сбавить обороты, отдохнуть, отойти назад. Мяч теперь у "Буде-Глимт". Использовали они его сполна. Гости сократили отставание в счете и свели общий результат к ничьей. Интересно, что норвежцы забили идентичный гол тому, который пропустили несколько минут назад. Подача Маатты - гол головой Хелмерсена.

В дополнительном времени, в общем, была равная игра. Далее теперь все решала серия пенальти. Из 10 ударов на обе команды только 5 голов. Очень плохое исполнение одиннадцатиметровых половины футболистов. В итоге, счастье улыбнулось "Буде-Глимт" - 2:3 по серии пенальти. Норвежская команда впервые будет играть в полуфинале еврокубка. Там ее уже ждет "Тоттенхэм". Историческая ночь.

Серия пенальти:

Забили: Диа, Гендузи - Фет, Серли, Моэ

Не забили: Чауна, Нослин, Кастельянос - Гауге, Берг