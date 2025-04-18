Лига Европы, 1/4 финала. 2-я игра

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Тоттенхэм 0:1

(Общий счет 1:2)

Гол: Соланке 43 (п)

"Тоттенхэм" наиграл на перевес в счете еще в первой игре. Во втором тайме в Лондоне "шпоры" насели на ворота резервного голкипера Кауана Сантоса, и раз 5 всерьез угрожали его воротам. Но молодой бразилец блистал на линии, забрал сложные мячи после ударов Мэддисона, ван де Вена и Сона, а каркас спасал его после выстрелов издали Бентанкура и Бергвалля.

Этим вечером неопытность бразильского вратаря "орлов" дала о себе знать, а кураж первого матча сменило смятение. В конце первой половины Сантос панически полетел на Мэддисона после заброса Ромеро из глубины, и не только вырубил "десятку" соперника, но и привез на свои ворота 11-метровый. В итоге решивший исход противостояния.

Кроме главного плеймейкера "шпоры" играли и без Сона, которого оставили в Лондоне из-за повреждения. Потому неудивительно, что игра гостей в чужой трети была рваной, не хватало привычного движения между линий, а игра часто скатывалась в бездумные изоляции подменявшего капитана Теля или Удоджи. Которые на атлетизме брали верх над оппонентами на левом краю, но принимали плохие решения. Хотя Тель в итоге имел лучший момент до гола и еще раз отлично приложился издали.

Еще раньше свою "десятку" потеряли и хозяева. Гётце буквально единственный в "Айнтрахте", кто может предложить нестандартное решение у чужих ворот. И кто может разбавить череду навесом умной передачей и связать игру в позиционной атаке. Но уже с 17-й минуты вместо Супер Марио играл Шаиби. Который разыгрался только в концовке, когда после выхода Узуна алжирец наконец ушел на фланг.

"Тоттенхэм" и при равном счете доминировал на поле. Создавал моменты в позиционной атаке, но при этом постоянно держал приличный Rest Defence и был готов в контратакам соперника. Которых по сути и не было. Даже когда Экитике удавалось найти на пространстве, его то агрессивно пожирал Ромеро, то перебегал Ван де Вен. А других идей впереди "орлы" так и не предложили.

У них было 45 минут второго тайма на камбек. Но кроме случайного момента Шаиби с острого угла ничего не срослось (там был офсайд в развитии атаки и гола бы все равно не было). Еще дважды "шпоры" забыли фуллбека Кристенсена в своей штрафной, но тот дважды промахнулся до того, как вышли Сарр и Данзо (гости перешли на 5-3-2 и уже не боялись перегруза последней линии и забросов на дальнюю штангу). А вот противоположного фуллбека Теата гости держали всю игру и не давали ему привычно диктовать игру из глубины. 0:1. Нервно, но абсолютно по делу.

Айнтрахт: Сантос – Кристенсен, Тута, Кох, Теат– Схири, Ларссон (Ваи, 76) – Баойя (Узун, 58), Гётце (Шаиби, 17), Браун (Кнауфф, 76)– Экитике

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи – Бергвалль, Бентанкур , Мэддисон (Кулусевски, 45+1) – Джонсон (Данзо, 85), Соланке, Тель (Сарр, 79)