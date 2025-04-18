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В Лиге Европы определились команды, прошедшие в полуфинал турнира
Для некоторых из них это была сложная борьба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Европы определились команды, прошедшие в полуфинал турнира.
В четвертьфинале турнира, четыре команды попрощались с еврокубками. Первыми вылетели "Рейнджерс" и "Айнтрахт". Остальные команды выясняли сильнейшего в экстра-таймах.
Но в двух матчах было шоу. "Манчестер Юнайтед" пропустил два гола от "Лиона", но к концу второго экстра-тайма отыгрался до счёта 5:4.
"Будё/Глимт" и "Лацио" забили по голу и перевели матч в серию пенальти.
В полуфинал прошли:
- Атлетик;
- Тоттенхэм;
- Будё/Глимт
- Манчестер Юнайтед
Команды сыграют первые матчи 1 мая, ответные – 8 мая.
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