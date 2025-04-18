В Лиге Европы определились команды, прошедшие в полуфинал турнира.

В четвертьфинале турнира, четыре команды попрощались с еврокубками. Первыми вылетели "Рейнджерс" и "Айнтрахт". Остальные команды выясняли сильнейшего в экстра-таймах.

Но в двух матчах было шоу. "Манчестер Юнайтед" пропустил два гола от "Лиона", но к концу второго экстра-тайма отыгрался до счёта 5:4.

"Будё/Глимт" и "Лацио" забили по голу и перевели матч в серию пенальти.

В полуфинал прошли:

Атлетик;

Тоттенхэм;

Будё/Глимт

Манчестер Юнайтед

Команды сыграют первые матчи 1 мая, ответные – 8 мая.