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Экс-защитник Манчестер Юнайтед о матче против Лиона: Это было невероятно

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Не только для него

Экс-защитник Манчестер Юнайтед о матче против Лиона: Это было невероятно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" высказался о матче команды против "Лиона".

Рио Фердинанд в эфире TNT Sports сказал, что для прохода его бывшего клуба далее, нужно нечто большее, чем чудо. Однако, после матча он в это поверил.

"В комментариях я сказал, что для возвращения в спорт потребуется нечто большее, чем чудо, и теперь я действительно верю в это, потому что это было невероятно!", - сказал бывший футболист.

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Напомним, что в основное время "Манчестер Юнайтед" и "Лион" сыграли со счётом 2:2. В экстра-таймах сильнее оказался английский клуб, который сделал счёт 5:4. Причём, "Манчестер Юнайтед" пропустил 2 гола и отыгрался.

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Рио Фердинанд Лион Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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