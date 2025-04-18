На классе. Атлетик – Рейнджерс 2:0. Обзор матча

Несмотря на значительное количество моментов и 15 ударов, "львы" открыли счет только в конце первой половины тайма с пенальти. После перерыва игра была равна, но ближе к концу основного времени "красно-белые" поставили точку.

Испанская команда в следующем раунде встретится с "Манчестер Юнайтед".

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Смотрите обзор ответного матча ¼ финала Лиги Европы

Бильбао. Эстадио Сан-Мамес, 52 114 зрителей

Атлетик– Рейнджерс 2:0

Голы: Сансет, 45+4 (п), Уильямс Н., 80