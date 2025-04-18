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Рубен Аморим: Именно поэтому мы так любим этот спорт 

Лига Европы

Сумасшедший матч 

Рубен Аморим: Именно поэтому мы так любим этот спорт 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубежи Аморим посетил пресс-конференцию после невероятного ответного матча четвертьфинала Лиги Европы против "Лиона", где его команда вырвала победу со счетом 5:4.

"Думаю, именно поэтому мы так любим этот спорт – из-за всей той фрустрации, которую переживает тренер в течение сезона, из-за всех плохих моментов. Но когда случаются вот такие моменты, то все это было не зря. А потом игра заканчивается, ты успокаиваешься и понимаешь, что уже в воскресенье следующий матч. И надо смотреть, в каком состоянии игроки, готовы ли они играть, потому что наша главная задача сейчас – сфокусироваться на Лиге Европы.

Такие моменты могут очень помочь многим игрокам в сезоне, как наш. Они могут создать связь между фанатами и командой. Мы можем на несколько минут забыть, каков наш сезон. Но опять же – сегодня хорошее ощущение, а завтра нужно начинать с нуля: проверить, кто готов играть, кому нужно дать отдохнуть. Мы должны рисковать и беречь некоторых игроков. Если смотреть на наш сезон – для всех самое важное сейчас это Лига Европы", – сказал Аморим.

Добавим, что в полуфинале "красные дьяволы" сыграют против "Атлетик Бильбао".

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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Алексей Полищук
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